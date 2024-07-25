Названо число заблокированных в России сайтов с фейками

За полтора года в России заблокировали свыше 140 тысяч интернет-ресурсов, которые содержали фейки, призывы к экстремизму и иную противоправную информацию, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании генпрокуроров государств — членов ШОС, пишет ТАСС. По его словам, такие фейки за счет применения информационных технологий выступают в качестве гибридного наступательного оружия.

За полтора года мы добились блокировки либо удаления противоправной информации со 140 тысяч интернет-ресурсов, — заявил Краснов.



Он также пояснил, что в ведомстве сформирован механизм внесудебного блокирования интернет-ресурсов с деструктивной информацией. По словам Краснова, остановить распространение противоправного контента удается в считаные часы.

Ранее стало известно, что техническая поддержка «Ростелекома» зафиксировала увеличение числа жалоб на качество работы видеохостинга YouTube на территории России. Также специалисты констатировали ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в высоком разрешении.

До этого глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что блокировки YouTube в России на данный момент не ожидается. Таким образом он прокомментировал «замедление» видеохостинга. Как стало известно, компания Google перестала обслуживать серверы в России.