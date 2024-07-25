Воронежская область укрепит экономические связи с Бухарой

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 24 июля между региональным правительством и представителями Бухарской области Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве в сферах туризма, промышленности и сельского хозяйства.

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Чиновник отметил, что с 2022 года товарооборот между областями вырос в два раза, и теперь сотрудничество выходит на новый уровень. Каждая из сторон обязуется уведомлять друг друга о проведении конгрессов, ярмарок и фестивалей.

Гусев добавил, что на территории Бухарской области находится более 170 исторических памятников, а город-музей Бухара внесен в список ЮНЕСКО как объект всемирного культурного наследия.

Прежде уже освещалось посещение представителями Бухарской области Воронежа.

Ранее сообщалось, что многостороннее сотрудничество с Бухарской областью также выстраивает и Дагестан.