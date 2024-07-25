Артемий Лебедев назвал сараями британские аэропорты

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал аэропорты в одной западной стране. В выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте», он заявил, что Россия в этом отношении опережает ее.

Он рассказал, что недавно путешествовал по Великобритании. «Английские аэропорты, как правило, — это просто такие сараи, совершенно бессмысленные, в которых *** [много] народу, негде сесть», — пожаловался он.



Лебедев также назвал качество российских аэропортов преимуществом страны перед Великобританией. Блогер подчеркнул, что, например, аэропорт в Новосибирске превосходит английские.

«В общем, англичанам есть куда стремиться», — заключил он.





Ранее дизайнер заявил, что россиянам стоит поучиться у американцев предприимчивости. По его словам, в США быстро реагируют на происходящее в стране и мире и извлекают из этого коммерческую выгоду.