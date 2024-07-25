В Германии подняли вопрос о политической цензуре в западных соцсетях

Член Европарламента (ЕП) от Германии Маркус Бакхейт поднял вопрос о политической цензуре в западных соцсетях на фоне сообщений американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска о предложенной ему как главе соцсети X «тайной сделке». Об этом говорится в тексте обращения депутата к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

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12 июля Маск в своей соцсети X рассказал, что Еврокомиссия предлагала Х «секретную незаконную сделку» в обмен на отказ штрафовать соцсеть. «Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети), они бы не стали нас штрафовать», — писал Маск, подчеркнув, что другие платформы, в отличие от его соцсети, якобы пошли на эту сделку.

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«Под прикрытием защиты прав потребителей Закон о цифровых услугах [ЕС] использовался для введения произвольной цензуры на свободную и политически неугодную речь. Со ссылкой на сообщение Илона Маска на X от 12 июля 2024 года в 17:22 призываю Комиссию прокомментировать утверждение о том, что она предложила платформе X соглашение, согласно которому последняя должна была осуществлять негласную цензуру», — говорится в тексте запроса Бакхейта.



В связи с этим член ЕП обращается к ЕК за разъяснениями. «В свете этих утверждений, как Еврокмиссия может гарантировать свободу слова на других онлайн-платформах? Уместно ли Комиссии (...) применять свое законодательство, используя такую закулисную тактику?» — спросил он.

В апреле член ЕП от Бельгии Том Вандендриссхе обвинил платформу Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в политической цензуре и вмешательстве в выборы через практику ангажированной фильтрации контента — так называемого «теневого бана».

«С помощью этой практики теневого бана Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ограничивает свободу слова, свободу информации и необходимость проведения честных выборов в демократическом обществе», — писал он.