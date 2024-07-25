Штрафы до 300 тысяч рублей: какие растения нельзя выращивать дачникам

Российских дачников могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

«За психотропные и наркотические растения может быть штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет», – отметила эксперт.



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Запрещенные растения включают шалфей предсказателей, мяту полевую, борщевик Сосновского, мак-самосейку и снотворный, психотрию зеленую, овес пустой, коноплю, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный. Ольга Чирикова также подчеркнула, что в списке значатся все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года № 135, к этому списку была добавлена ипомея трехцветная, содержащая наркотические или психотропные вещества и подлежащая контролю. Список запрещенных растений регулярно обновляется, передает РИА «Новости». Ранее в Госдуме сообщили, что владельцы дач могут рассчитывать на компенсацию в размере от 1 млн рублей и выше.

При этом важным условием является тот факт, что соседний участок должен быть сдан под вышку сотовой связи.