Песков: интересы безопасности важнее ношения никабов

Интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", - сказал представитель Кремля, выступая на Фестивале новых медиа в "Сенеже".



"Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением", - подчеркнул Песков.