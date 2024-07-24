Гинцбург назвал сроки появления вакцины от туберкулеза в России

Вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, может появиться в России уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что речь идет о бустерной вакцине.

«Если все будет, как планировалось, то в середине 2025 года она уже появится у нас», — сказал Гинцбург.



По его словам, уже в конце июня 2025 года, разрабатываемая в НИЦ эпидемиологии и микробиологии вакцина может изменить эпидемиологию туберкулеза, то есть заболевание перестанет быть «естественным спутником» человеческой популяции.