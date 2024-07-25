Дочь Александра Абдулова поступила во ВГИК

Евгения Абдулова, дочь советского и российского актера театра и кино Александра Абдулова, успешно прошла вступительные испытания во ВГИК.

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Осенью она начнет обучение в мастерской народного артиста, режиссера Владимира Хотиненко по специальности "режиссура кино и телевидения", передает KP.RU.

Уточнено, что, кроме нее, еще 11 человек, претендующих на бюджетное место в учебном заведении, получили наивысшие баллы за третий творческий тур.

Евгения Абдулова выдержала его на 100 баллов. За первый и второй творческий туры она получила по 95 баллов. У абитуриентки также высокие результаты ЕГЭ по литературе и русскому языку (66 и 78 баллов соответственно).

Евгения Абдулова снималась в фильмах "Любовь и Сакс", "Баба Мороз и тайна Нового года".