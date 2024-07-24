Минздрав: ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет

Ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас люди, которым 40 лет, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними.

«Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», — добавил глава Минздрава.



Ранее Мурашко отмечал, что в 2023 году РФ перевыполнила показатель по росту ожидаемой продолжительности жизни. По его прогнозам, к 2030 году она увеличится до 78 лет.