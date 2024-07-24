Названа причина смерти народной артистки России Лидии Аникеевой

Названа причина смерти народной артистки России, актрисы театра, кино и сериалов Лидии Александровны Аникеевой. Аникеева ушла из жизни 23 июля - менее чем через три недели после своего 74-летия.

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Лидии Александровна Аникеева родилась в 1950 году. Окончила Театральное училище имени Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова. В 1973-м была принята в труппу Пермского драматического театра, на сцене которого сыграла десятки ролей. Звания заслуженной артистки была удостоена в 1984-м, народной - в 1996-м.

Экранный дебют - одна из главных ролей в мелодраме 1991 года "Любофф". Сыграла Веру Комиссаржевскую в фильме-спектакле "Чехов в Ялте" и Анну Николаевну, классного руководителя Коляна, в культовых "Реальных пацанах".

С 1998 года преподавала мастерство актера в Пермском институте искусства и культуры. Муж - заслуженный артист РСФСР Олег Выходов.

Как передает сегодня портал ProPerm, со ссылкой на близких народной артистки, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Актриса скончалась в Перми.

Прощание с Лидией Аникеевой состоится 26 июля на большой сцене ее "Театра-Театра".