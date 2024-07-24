Какая задача встанет перед силовиками после завершения СВО

После завершения специальной военной операции (СВО) силовикам в России нужно будет бороться с бандитским подпольем националистов. Таким мнением с РИА Новости поделился президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко.

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По словам Мирошниченко, размер такого подполья будет зависит от принимаемых государством мер. При этом он подчеркнул, что нужно будет использовать и мирные методы борьбы, а не только жесткие.

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15 мая в «Альфе» предрекли чистки в Минобороны среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы ведомства бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.