Отец Блиновской рассказал о бизнесе, который «не заблокировали»

Отец «королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин признался, что живет на средства от небольшого бизнеса, который не заблокировали, передает Super.ru. Все остальные счета, отметил он, недоступны. Вся история со следствием продлится год минимум, считает Останин.

Все заблокировано. <...> У меня есть небольшой бизнес, поэтому живу. Его не заблокировали. <...> Ну нельзя так просто держать <...> мать четверых несовершеннолетних детей. Кому она и что сделала плохого? — сказал мужчина.



24 июля решением Московского городского суда Блиновскую оставили под стражей. Женщина пробудет в СИЗО еще один месяц, до 19 августа.

Во время заседания блогер назвала себя патриотом России. Она также заявила, что находится в СИЗО «из-за подруги». В зале суда она раздавала воздушные поцелуи и была в хорошем настроении. При этом во время речи блогер все же не смогла сдержать слез.

Также сообщалось, что приставы начали принудительно взыскивать штраф с Блиновской перед Госавтоинспекцией за несоблюдение ПДД и неоплаченные исполнительные сборы. «Королева марафонов» задолжала 500 рублей. Также в базе ФССП есть два постановления о взыскании исполнительского сбора.

До этого стало известно, что Блиновская, которую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, погасила долг перед Федеральной налоговой службой. Речь идет о сумме в более чем 40 млн рублей. Теперь ей предстоит выплатить еще 1,296 млрд рублей.