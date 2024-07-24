Умерла актриса Лидия Аникеева

В возрасте 74 лет скончалась народная артистка России Лидия Аникеева, она была ведущей актрисой Пермского академического Театра-Театра (ТТ), где служила больше 50 лет.

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О смерти актрисы рассказали ТТ. Причина не указана. Прощание с Лидией Аникеевой пройдет 26 июля на большой сцене театра.

Лидия Аникеева сыграла в Театре-Театре более сотни разных ролей. Она представала в образах роковой красотки и коварной интриганки, умела вызвать слезы и искренний смех.

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С творчеством актрисы знакомы не только пермские театралы. Лидия Аникеева снялась в трех кинопроектах, самый заметный - первый сезон сериала "Реальные пацаны", где она сыграла Анну Николаевну, классного руководителя Коляна.