Умерла актриса Лидия Аникеева

Умерла народная артистка России Лидия Аникеева
В возрасте 74 лет скончалась народная артистка России Лидия Аникеева, она была ведущей актрисой Пермского академического Театра-Театра (ТТ), где служила больше 50 лет.
О смерти актрисы рассказали ТТ. Причина не указана. Прощание с Лидией Аникеевой пройдет 26 июля на большой сцене театра.
Лидия Аникеева сыграла в Театре-Театре более сотни разных ролей. Она представала в образах роковой красотки и коварной интриганки, умела вызвать слезы и искренний смех.
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С творчеством актрисы знакомы не только пермские театралы. Лидия Аникеева снялась в трех кинопроектах, самый заметный - первый сезон сериала "Реальные пацаны", где она сыграла Анну Николаевну, классного руководителя Коляна.