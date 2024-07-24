Экс-худрук МХАТ раскрыл отношение к Ефремову

Продюсер, театральный режиссер, создатель и руководитель Нового театра Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru заявил, что противоречиво относится к бывшему главному режиссеру МХАТ, народному артисту СССР Олегу Ефремову. По словам экс-худрука МХАТ, и до Ефремова в театре был страшный кризис.

Я не буду говорить о наследии и роли Олега Ефремова, к нему отношусь противоречиво. Но и до Ефремова уже был дикий, совершенно очевидный кризис. Уклад, братство, этика, семья были разрушены уже тогда. А мы дали этому театру некий реанимирующий вдох, порцию кислорода, — сказал Бояков.



На сцене Московского академического театра сатиры состоится спектакль «Игроки», который станет первой премьерой 101-го театрального сезона. Спектакль по произведению Николая Гоголя пройдет 1 и 2 ноября. Как отметил режиссер постановки Альберт Хасиев, это одна из немногих пьес, где вместе с главным героем обманывается читатель и зритель.

Роли исполнят заслуженный артист России Игорь Лагутин, заслуженный артист России Юрий Нифонтов, Сергей Климов, Сергей Шнырев, Артемий Соколов-Савостьянов и другие. За постановку спектакля отвечает Альберт Хасиев, за сценографию и костюмы — Андрей Климов.

До этого на Основной сцене Театра сатиры состоялся спектакль «Иван Васильевич» для слепых и слабовидящих людей. Театр запустил постановки с тифлокомментированием совместно с программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».