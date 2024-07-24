ГД разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие

Всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы. ТАСС

"Закон <...> дополняется нормами о том, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в нескольких установленных законом случаев", — говорится в сообщении. При этом предусмотрено, что сотрудники должны будут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на пригодность к применению таких мер. Ura.Ru

В рамках нового закона устанавливается, что в случае применения силы в отношении гражданина не должна быть создана угроза жизни и здоровью, а приставы при необходимости обязаны обеспечить оказание первой медицинской помощи, если того потребовала ситуация. Отмечается, что сотрудников не будут привлекать ответственности за вред, причиненный гражданам. News.ru