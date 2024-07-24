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ГД разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие

Всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы. ТАСС

"Закон <...> дополняется нормами о том, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в нескольких установленных законом случаев", — говорится в сообщении. При этом предусмотрено, что сотрудники должны будут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на пригодность к применению таких мер. Ura.Ru

В рамках нового закона устанавливается, что в случае применения силы в отношении гражданина не должна быть создана угроза жизни и здоровью, а приставы при необходимости обязаны обеспечить оказание первой медицинской помощи, если того потребовала ситуация. Отмечается, что сотрудников не будут привлекать ответственности за вред, причиненный гражданам. News.ru

ГД разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие
© URA.Ru/TACC
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