Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл Бэнд» выступят  18 августа в клубе «Космонавт»

Главный стиляга из Москвы, реаниматор солнечного советского твиста, владелец самых лучших костюмов и стильных оранжевых галстуков, Валерий Сюткин вновь выйдет на сцену клуба «Космонавт» 18 августа!

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Валерий Сюткин — один из самых обаятельных людей с гитарами в России последних 30 лет. Его наследие — самые светлые песни, написанные в непростые времена. Его нынешняя сценическая форма — идеальная.

Он всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой артиста. Актуальные, безумно романтичные и действительно солнечные песни Валерия Сюткина слушают и любят от мала до велика. Именно поэтому сольный концерт артиста - это всегда событие, и второе его выступление в “Космонавте” за лето - тому подтверждение.

«Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей» — этим и многим другим композициям невозможно не подпевать.

Всех ждут знакомые и любимые песни, воздушные импровизации и неповторимый голос Валерия Сюткина, которые зарядят каждого хорошим настроением и душевной теплотой!

Билеты и дополнительная информация - на официальном сайте.