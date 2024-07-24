Семинар «Авиация. Квалификация. Надежность» снова проведут в Москве

10–11 сентября 2024 года в Москве пройдет уникальное мероприятие — четвертый ежегодный офлайн семинар «Авиация. Квалификация. Надежность» (Р-4754А, Р-4761, КТ-178С, КТ-254). На семинаре ведущие эксперты разберут актуальные практические вопросы, которые встречаются при разработке и квалификации авиационного оборудования, а также обсудят перспективы развития отечественной авиаотрасли.

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Организаторами выступят компания Адваланж (ООО «ЛаБС») совместно

с ПАО «Яковлев». Генеральный партнёр семинара — ООО «КОМТЕХ», квалифицированный поставщик электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства.

Четвертый семинар пройдет на новой большой площадке — ВТБ Арена «Академия». Мы расширяем возможности для обмена опытом и стремимся создать идеальные условия для плодотворного обсуждения актуальных вопросов авиационной отрасли.

По итогам прошедшего семинара в 2023 году участие приняли более 350 человек из 150 компаний, среди которых ведущие разработчики авиационных систем, подрядчики и представители российских авиационных властей.

Спикеры подробно осветили наиболее острые темы, касающиеся сертификации авиатехники в современной нормативной базе. Участники семинара отметили уникальную возможность поддерживать и повышать уровень безопасности российской авиационной техники благодаря выстроенному диалогу между компаниями разработчиками.

В этом году на мероприятии будут подняты вопросы, которые по итогам опроса участников прошедшего семинара были отмечены как наиболее острые и интересные для обсуждения. Это позволит организовать обмен передовым опытом между профессионалами, занимающимися конструкторской и сертификационной деятельностью.

В рамках семинара 2024 года будут рассмотрены следующие ключевые темы:

Разработка и верификация программного обеспечения и сложной

электронной аппаратуры;

Проектирование стендов для тестирования ПО и СЭА;

Нормы и процедуры российских авиационных властей в области квалификации и сертификации;

Практические аспекты управления кооперацией при разработке

и верификации ПО и СЭА;

Текущее состояние и перспективы развития БПЛА и eVTOL;

Импортозамещение в авиационной отрасли;

Ремонт и эксплуатация авиационной техники;

Использование AI в авиационной отрасли.

Спикерами семинара станут представители авиационной индустрии: ведущие технические специалисты, эксперты в сфере IT и инновационного развития, а также представители российских авиационных властей.

Подробная информация - на официальном сайте мероприятия.