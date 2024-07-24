Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, возвращается к полетам

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, намерен вернуться к полетам. Для этого он прошел врачебную комиссию и сейчас обучается. Об этом URA.RU рассказала супруга пилота Анна Семенова.

«Врачебную комиссию он прошел, для этого на полторы недели весной ездил в Москву. Уже два месяца он проходит обучение, но это очень длительный процесс», — сказала супруга.



Сейчас же пилот ежедневно с 08:00 до 17:00 находится в офисе «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге.

По словам Семеновой, супругу необходимо еще немало чего сдать и пройти.

«Я не знаю, когда это все закончится», — отметила она.



После отстранения от полетов Семенов устроился работать таксистом, а также подрабатывал грузчиком, так как необходимо было кормить детей и оплачивать два кредита. Его коллега старший пилот Сергей Белов написал заявление по собственному желанию, а позже, по информации «Московского комсомольца, он устроился во вьетнамскую авиакомпанию.

Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал.