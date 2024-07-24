Ездившего на СВО священника лишили сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева, который неоднократно ездил в зону СВО, говориться на сайте Казанской епархии РПЦ. Причиной такого решения стали блуд и рукоприкладство священнослужителя.

Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора, — указано в сообщении.



Указанные правила, нарушенные Беляевым, запрещают повторное вступление в брак, блуд, рукоприкладство и воровство. Правило Константинопольского Двукратного Собора осуждает телесные наказания.

Церковный суд Казанской епархии принял решение о лишении Беляева сана в феврале 2024 года. Тогда священнослужитель вернулся из Харьковской области.

Ранее синод Константинопольского патриархата восстановил в сане протоиерея Алексея Уминского. Он перешел на службу в одном из приходов церкви в Европе.

Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах в январе. По словам журналиста Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), это произошло после того, как священнослужитель дал ему интервью.