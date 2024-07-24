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Росстат: число нуждающихся в деньгах на еду семей в РФ снизилось до нуля

В России впервые с 2004 года сократилось до нуля количество домохозяйств, которым не хватает средств, чтобы купить еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В РФ не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду
© Газета.Ru

Отмечается, что годом ранее число семей, нуждающихся в деньгах на еду, достигало 0,1% от общего количества домохозяйств, а 20 лет назад — 4,4%.

Кроме того, в РФ с 2,7% до 3,4% выросло количество домохозяйств, которые могут позволить себе все, что считают нужным. Доля семей, которые могут купить все, кроме машины, дачи или квартиры выросла до 36,6%, а тех, кто может позволить себе только еду и одежду — снизилась до 48,7%.

Сократилась также доля домохозяйств, которые испытывают трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ — до 11,2%.

До этого финансовый консультант Алена Никитина посоветовала семьям обсуждать финансовые цели при ведении совместного бюджета, чтобы избежать ссор. Она рекомендует прописать их и обдумать, как распоряжаться деньгами с учетом целей и желаний всех сторон. По ее словам, в течение двух-трех месяцев в год стоит также вести учет своих расходов и доходов, чтобы понять, какие траты можно сократить.

Ранее в Госдуме рассказали, какие изменения нужны в использовании маткапитала.

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