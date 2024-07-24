В РФ не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду

В России впервые с 2004 года сократилось до нуля количество домохозяйств, которым не хватает средств, чтобы купить еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что годом ранее число семей, нуждающихся в деньгах на еду, достигало 0,1% от общего количества домохозяйств, а 20 лет назад — 4,4%.

Кроме того, в РФ с 2,7% до 3,4% выросло количество домохозяйств, которые могут позволить себе все, что считают нужным. Доля семей, которые могут купить все, кроме машины, дачи или квартиры выросла до 36,6%, а тех, кто может позволить себе только еду и одежду — снизилась до 48,7%.

Сократилась также доля домохозяйств, которые испытывают трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ — до 11,2%.

До этого финансовый консультант Алена Никитина посоветовала семьям обсуждать финансовые цели при ведении совместного бюджета, чтобы избежать ссор. Она рекомендует прописать их и обдумать, как распоряжаться деньгами с учетом целей и желаний всех сторон. По ее словам, в течение двух-трех месяцев в год стоит также вести учет своих расходов и доходов, чтобы понять, какие траты можно сократить.

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