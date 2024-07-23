Певец Шарлот* пожаловался на порчу

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предположил во время судебного заседания, что во всех его бедах виновата наложенная на него неизвестными злоумышленниками порча. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Исполнитель пояснил, что в связи с отсутствием радио и телевидения в тюрьме не смотрит новости. Он добавил, что также не может заниматься профессиональной деятельностью.

Шарлот* подчеркнул, что не понимает, за что его изолировали от общества. Вместе с тем, предположил музыкант, все события могут быть обусловлены тем, что на него «идет какая то порча» .

Напомним, что ранее на артиста возбудили два уголовных дела по статьям 354.1 и 148 УК РФ. В дальнейшем добавилась статья за публичное сожжение российского паспорта.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.