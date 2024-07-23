В Петербурге школьницу оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге школьницу оштрафовали на три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В отношении школьницы было заведено административное дело по статье об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации.

«13 июня с 10:00 до 11:35 она, находясь в ГБОУ СОШ №212, при проведении ГИА в форме ЕГЭ по обществознанию, имела при себе письменные справочные материалы, заметки, которые выпали из ее кармана на пол аудитории», — говорится в тексте.



Суд назначил школьнице наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. При этом указывается, что на заседание она не явилась.