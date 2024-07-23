Термин «умственно отсталый» убрали из сферы образования

Государственная дума постановила убрать из сферы образования термин "умственно отсталый", во втором и третьем чтениях приняв законопроект о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

В пояснительной записке указано, что термин "умственно отсталый" заведомо ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации и является некорректным с точки зрения педагогики и психологии.

Также закон отныне регулирует защиту персональных данных в части неразглашения медицинского диагноза третьим лицам, и обязывает на федеральном уровне образовательные организации создавать специальные условия для получения образования инвалидам и другим группам граждан с особыми потребностями.

Законопроект также предлагает заменить указанное определение на термин "нарушение интеллекта". До этого в Сибири подростка-инвалида не принимали в 10-й класс из-за "отсутствия перспектив".