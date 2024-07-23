Блогеров могут обязать жертвовать часть своего дохода на соцпроекты

В Ассоциации блогеров и агентств выдвинули инициативу, обязывающую блогеров размещать в своих блогах социальную рекламу в размере 5 процентов от их общего годового объема контента.

- Планируем инициировать законопроект, который обяжет инфлюэнсеров на своих площадках размещать социальную рекламу в размере 5 процентов от общего их годового объёма контента, - разъяснили в Ассоциации для RT.



При этом в Ассоциации отметили, что для рекламного рынка эта идея - не новая. Это уже стали делать и все другие рекламораспространители.

В Ассоциации также уверены, что если идею поддержат в государстве, то у блогеров станет намного больше социально-значимого и полезного контента в поддержку благотворительных проектов.