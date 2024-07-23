Бастрыкин назвал «острой» ситуацию в миграционной среде

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности, пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

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Ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой, заявил в ходе совещания глава СК. Он добавил, что при некотором снижении уровня преступности мигрантов общественная опасность совершаемых ими злодеяний высока.

«В истекшем году иностранцами совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385)», — подчеркнул Бастрыкин.



По его данным, также более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1 787 до 6 082.

Председатель СК России отметил, что противоправная и антиобщественная деятельность прибывших иностранных граждан оказывает значительное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны.

В пресс-службе резюмировали, что по итогам мероприятия Бастрыкин поручил подготовить информацию о криминогенной ситуации в миграционной сфере в регионах и внести обоснованные предложения о целесообразности введения ограничений в области трудовой занятости приезжих.