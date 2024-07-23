Во Дворе Гостинки состоится концерт памяти Михаила Горшенева

7 августа во Дворе Гостинки состоится уникальный концерт, посвященный памяти одного из величайших артистов российской рок-сцены, культового музыканта и основателя группы «Король и Шут» - Михаила Горшенева.

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Концерт-традиция, вечер, когда в авторской интерпретации можно услышать любимые миллионами песни, среди которых «Лесник», «Дурак и молния», «Кукольный театр» и многие другие. Проживать каждый момент этих композиций будет брат Михаила – Алексей Горшенев в компании музыкантов из проекта «Горшенев». В сет-лист программы «Песни брата» вошли главные композиции «Короля и Шута», написанные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым.

- У меня своеобразный подход, особая, как говориться, хореография сцены. Некоторые песни пою по ролям, изображая героев этих песен. В одной из них придумал ход. После второго припева композиции «Блуждают тени» я говорю людям: «Давайте похлопаем Мишке». И весь зал аплодирует. Исходя из текста, мы как бы стучимся к Мишке. И после этого я начинаю специально петь его голосом. И вот, он нас слышит! Спасибо всем, кто разделяет мой подход и приходит не на концерт-караоке, а на вечер памяти! – поделился в недавнем интервью Алексей Горшенев.



Группа «Король и Шут» стала феноменом на российской рок-сцене, а лидер группы Михаил Горшенев – одним из самых влиятельных и значительных музыкантов современности. Его песни звучали везде: на телевидении и из радиоприемников, во дворах, на школьных стадионах, на кассетах и пластинках в каждом доме. На этой музыке выросли поколения людей и сегодня она по-прежнему живет и звучит в каждом поклоннике отечественного рока, что подтверждено успехом сериала «Король и Шут», вышедшем в 2023 году.

Алексей Горшенев – музыкант, композитор, автор и вокалист, и одна из самых знаковых фигур в российской рок-музыке. Об этом свидетельствует успех коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20 лет, большой зрительский интерес к зонг-опере TODD и сериалу «Король и шут», музыка к которым написана Алексеем и, конечно, молниеносное развитие собственного проекта «Горшенев». В 2024 году Алексей Горшенев выпустил симфонический альбом «Кукрыниксы. Наследие» и презентовал обновленную концертную программу в Москве и Санкт-Петербурге, в данный момент работает над большими музыкальными поэмами по мотивам произведений Фауста и Данте.

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Хелависы, Танцы Минус, Юли Паршуты, Пилот, Rock Privet, Ундервуд на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.