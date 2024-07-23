В Севастополе откроется уникальный музейный комплекс «Новый Херсонес»

Музейный комплекс «Новый Херсонес» откроется 30-го июля для жителей и гостей города. Об этом сообщил митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов).

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Проектирование, а затем строительство музейно-храмового комплекса началось по поручению президента. На территории в 24 гектара в рекордные сроки - за полтора года - построили 30 объектов. Здания и сооружения общей площадью 140 000 квадратных метров образуют уникальный садово-парковый ансамбль.

Археологический парк возвели в исторической части города-героя Севастополь у музея-заповедника Херсонес Таврический. Это древнейший город на территории России, основанный в 5-ом веке до нашей эры.

«В 988 году здесь совершилось эпохальное для Руси событие князь Владимир принял здесь крещение и таким образом направил цивилизационный путь всего нашего Отечества. Здесь же по сути зародилась и наша государственность», - заявил митрополит.



Во время строительства музейного комплекса было обнаружено около 7 миллионов уникальных находок.