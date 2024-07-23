«Мураками» даст большой летний концерт в честь 20-летия

Отыграв юбилейные концерты более чем в 40 городах России, «Мураками» продолжают праздновать 20-летие группы – уже в июле поклонников в столицах ждут специальные летние выступления с программой «ХХ лет на крыше». В Москве концерт состоится 27 июля в VK Gipsy, а в Санкт-Петербурге – 28 июля в Roof Place.

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По признанию солистки «Мураками» Диляры Вагаповой, на предстоящих концертах будут танцы, легкость, экспромт и многочисленные нерассказанные истории, которых в багаже команды скопилось с лихвой. В сет-лист войдут такие песни, как «Кислород», «Кепочка» и «Танцы», обязательно хиты, ведь отсчет ведется от треков «0 км» и «Бред» и, конечно, музыканты обещают премьеру новой песни.

«Мураками» - российская рок-группа из Казани, образованная осенью 2004 года. На их счету 12 полноформатных альбомов и сборник The Best XX, более 20 выпущенных клипов, многочисленные гастроли и, конечно, выступления на главных фестивалях страны. «Мураками» постоянно удивляют поклонников смешением жанров и удивительно тонкой лирикой. В постоянном составе группы – Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Рустам Чумарин (гитара).

По-летнему солнечно и тепло, по-казански душевно и весело – не пропусти празднование 20-летия «Мураками» на крышах своего города!