В подмосковном кластере «Сенеж» стартовал фестиваль новых медиа

В настоящее время против России ведется информационная война, и сейчас важно воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за страну и формировать образ будущего. Об этом, обращаясь к участникам стартовавшего в Подмосковье фестиваля новых медиа, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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Сергей Кириенко отметил, что организовавшая фестиваль "Мастерская новых медиа" - это почти 1 тыс. выпускников из 88 регионов страны, а "самое главное - это тысячи успешных проектов".

"И это все зона, в которой то, что вы делаете, невероятно важно для каждого из вас, потому что это возможность внести свой вклад в победу, в преодоление вызова", - заявил Сергей Кириенко.



На фестивале, который проходит в подмосковном кластере "Сенеж", собрались медиаменеджеры, журналисты, создатели контента, блогеры, пресс-секретари, продюсеры и режиссеры из разных регионов России из других государств.

В фестивале принимают участие около 400 выпускников программы для медиатехнологов "Мастерской новых медиа", которые создают полезный для страны контент и проекты. Они обсудят стоящие перед медиа вызовы, прокачают навыки в создании контента и встретятся с известными медиаменеджерами, блогерами-миллионниками, политическими и культурными деятелями.