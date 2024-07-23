Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня передал высокие награды многодетным мамам из Подмосковья. Этот год наш президент объявил Годом семьи. В особой заботе нуждаются многодетные – таких семей у нас в Подмосковье около 113 тыс. По указу президента вручил почетное звание «Мать-героиня» Екатерине Зотовой из Серпухова – у нее 10 детей, все они занимаются музыкой в семейном ансамбле «Живая старина». А двое сыновей сейчас защищают нашу страну на СВО», – написал губернатор.



Воробьев добавил, что наградил нескольких матерей знаком «Материнская слава» Московской области.

«Наградил: Марину Афанасьеву из Павловского Посада – у нее семь детей, а еще она волонтер и активно участвует в жизни округа; Потапову Наталью из Звенигорода – председателя совета школы, воспитывает 11 детей; Анастасию Сухарникову из Химок – шестеро детей и в свободное время она ведет занятия по рукоделию для девочек в воскресной школе при Троицком храме; Ульяну Легких из Щелково – воспитывает пятерых детей; Елену Ущеко из Раменского – воспитывает шестерых детей», – уточнил он.



Глава Подмосковья подчеркнул, что воспитание ребенка – это большая ответственность и тяжелый труд. «Спасибо вам за вашу самоотдачу, преданность семейным ценностям и любовь к детям», – заключил он.