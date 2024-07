Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек»

Екатерина Шкляева, участница фольклорного коллектива «Бабушки из Бураново» (ранее «Бурановские бабушки»), скончалась на 87-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Шкляева в последние годы тяжело болела и практически не вставала. Дата и место похорон пока не называются.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», — отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.



Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова. После школы работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области.

В составе «Бурановских бабушек» выступала на «Евровидении-2012» с песней Party for Everybody. На концертах в России исполняла на удмуртском языке песни «Кино», «Аквариума», Queen , The Beatles.

Напомним, что в 2019 году ушла из жизни Наталья Пугачева, которая в составе коллектива также побывала на музыкальном конкурсе в 2012 году.