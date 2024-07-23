Климатолог предупредила о влиянии глобального потепления на Россию

Глобальное потепление сейчас происходит быстрее, чем 100–200 лет назад, поэтому негативные последствия этого процесса мы испытаем на себе уже через полвека, рассказала климатолог Ольга Лакустова в беседе с «ФедералПресс». По ее словам, природные катаклизмы коснутся и России.

По данным ученых, за прошедшие 100 лет температура на нашей планете стала больше на один градус Цельсия. Казалось бы, что такое один градус, обычный человек этого даже не заметит. Тем не менее для экосистемы, в которой мы живем, это глобальное потрясение, которое провоцирует стихийные бедствия и природные катастрофы, — объяснила Лакустова.



Она добавила, что из-за парникового эффекта будут происходить различные природные катаклизмы, которые затронут и Россию. Даже сейчас центральные регионы страны уже страдают от многонедельной аномальной жары, а в мае россияне мучились от аномального похолодания. Оба эти явления — последствия глобального потепления.

Климатолог подчеркнула, что такие природные аномалии негативно отражаются на сельском хозяйстве. Так, майское похолодание погубило часть урожая, поэтому сейчас стоимость ряда продуктов, например клубники, такая высокая. При этом летняя жара плохо влияет на сельхозкультуры и становится причиной лесных пожаров. Изменения климата в итоге будут все сильнее нагружать экономику, которой придется ликвидировать последствия природных катастроф.

Климатолог и доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что глобальное потепление может вызвать усиление штормов, ветров, дождей и других погодных явлений в Крыму в течение года. Он отмечает, что в ближайшее время в регионе ожидаются ливни и штормы на фоне уже существующей аномалии температур.