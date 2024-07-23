Фестиваль видеоконтента Big Picture Festival by Grape объявил прием работ

Фестиваль видеоконтента Big Picture Festival — проект креативного агентства Grape возвращается после перерыва, чтобы в третий раз отметить достижения продакшенов и персональные заслуги представителей отрасли.

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Индустрия видеопроизводства в России стремительно развивается. Каждый год появляется все больше экспериментальных работ, новых форматов и технических решений. Тем не менее, многие талантливые профессионалы остаются неуслышанными, и рынок не знает в лицо своих героев.

Фестиваль Big Picture ставит целью создать новые стандарты на рынке видеопроизводства, делая его прозрачнее и доступнее. Big Picture награждает профессионалов отрасли и открывает новые имена.

В 50 номинациях до 31 августа 2024 года открыт прием заявок. На протяжении двух месяцев участников ждет образовательная программа с паблик-токами, интервью и другим контентом. Попасть на паблик-токи можно оффлайн или подключиться к трансляции онлайн на платформе NUUM. Участники обсудят наболевшие вопросы, освещающие процессы препродакшена, продакшена и постпродакшена.

Паблик-токи пройдут в формате квартирников у крупнейших представителей продакшен-индустрий.

Для большей прозрачности оценки работ жюри фестиваля разделено на две категории: профессиональное и клиентское. В профессиональном жюри собраны лучшие имена российского рынка: Олег Трофим, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и музыкант, наиболее известен как режиссер фильмов «Лед» и «Майор Гром: Чумной Доктор»; Андрей Губайдуллин, сооснователь и креативный директор независимого рекламного агентства «Восход»; Андрей Пауков, сооснователь независимого креативного агентства и продакшена Zebra Hero; Павел Карыхалин, креативный продюсер, со-основатель Stereotactic, Антон Шавкеро, режиссер и креативный директор; со-основатель студии графики CLAN; Миша Петрик, основатель и креативный директор студии Petrick и многие другие.

Клиентское жюри представляют топовые бренды российского рынка: «Мегамаркет», «Яндекс», S7, НСПК, «Авито», Tele2, «М.Видео», «Мегафон», «Пятерочка», «Черноголовка», «Спортмастер», «Долями» (Т-банк), «Роллтон».

Продакшн студии и/или специалисты могут подать свои работы в двух секциях: открыты номинации для опытных специалистов, а также предусмотрена категория Young Talent by NUUM, в которой могут участвовать молодые представители видеоиндустрии и продакшены с опытом до двух лет.

Прием заявок продлится до 31 августа. Торжественная церемония награждения состоится в начале октября 2024 года оффлайн и онлайн форматах, и станет кульминацией фестиваля. Трансляцию можно будет посмотреть на видеоплатформе NUUM. На церемонии будут объявлены победители в номинациях, а также вручены специальные призы от жюри.

NUUM и «Мегамаркет» представят индустрии особые бренд-питчи.

«Мегамаркет» предлагает молодым талантам написать сценарий по заранее составленному брифу — победитель получит грант на интенсив в Московской школе кино.

В свою очередь, NUUM запускает IDEA DAY by NUUM в рамках которого участники могут предложить концепцию оригинального контента.

«Видеопроизводство в России, это динамично развивающаяся индустрия, создающая продукт мирового уровня. Здесь сходятся интересы заказчиков и производителей видеоконтента. Фестиваль Big Picture — точка соединения ожиданий, подходов и достижений. Это платформа для диалога и открытия новых имен. Нам, как креативному агентству, показалось интересным и важным инициировать этот процесс. И мы видим в нем большой потенциал для развития», — рассказал управляющий партнер GRAPE Владимир Гарев.



Фестиваль организован креативным агентством Grape при поддержке генеральных партнеров: пользовательской видеоплатформы NUUM, маркетплейса «Мегамаркет», а также продакшенов Bazelevs, Carboncore, Hype Production.

Информационными партнерами выступили: АКАР, медиахолдинг Rambler&Co, независимый проект Sostav.ru, блог-платформа Adpass.ru, городской интернет-сайт «Большой город», независимый проект о рекламе Hot Digital, независимое онлайн-издание о моде, красоте и современной культуре TheBlueprint.ru.