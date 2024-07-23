Мигрантам могут запретить привозить в Россию свои семьи

Иностранцы, которые не являются высококвалифицированными специалистами, не должны иметь возможности привозить в Россию неработающих членов своих семей, заявил на заседании Госдумы депутат Михаил Матвеев, пострадавший от нападения мигрантов в Самаре. Кроме того, предлагается запретить принимать в российские школы детей иностранцев без знания русского языка.

Предлагается, чтобы иностранные граждане, которые не относятся к высококвалифицированным специалистам, не имели возможности осуществлять прибытие в Россию своих неработающих членов семьи и, соответственно, предоставлять, в частности, в образовательные учреждения, места для такого рода детей, которые должны туда приниматься только при условии сдачи экзамена на знание русского языка, — заявил Матвеев.



Помимо этого, депутат предложил возложить всю ответственность за совершаемые детьми мигрантов правонарушения на их родителей. Матвеев привел в пример статистику Следственного комитета России. Согласно ней, за первые четыре месяца 2024 года объем преступлений среди детей иностранцев вырос на 70%.

Ранее Матвеев записал видео с разбитой головой. По словам парламентария, на него напали три мигранта в Самаре, когда он пытался разнять драку иностранцев с местными жителями.