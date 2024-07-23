Губернатор Беглов рассказал о социальном проекте «Серебряный возраст»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал новый социальный проект «Серебряный возраст», направленный на улучшение качества жизни пожилых жителей города.

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«Серебряный возраст» — это комплексная программа, направленная на поддержку физического, эмоционального и социального благополучия старшего поколения. Проект, одобренный президентом России, включил в себя усиление медицинского сопровождения: пожилые петербуржцы получат более качественную медицинскую помощь. Также будут выделены дополнительные средства на программы лечения катаракты, слухопротезирования, зубопротезирования и замены суставов.

— Напомню, что в рамках проекта мы планируем усилить оснащение гериатрических учреждений Петербурга. В среду мы более детально проработали эту задачу в нашем Городском гериатрическом центре. Обсудили подходы к оснащению отделения реабилитации, — рассказал глава города телеканалу «Санкт-Петербург».



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