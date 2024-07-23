Дума одобрила новые наказания за пропаганду наркотиков

Во вторник, 23 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении серию законопроектов, ужесточающих наказания за пропаганду наркотиков, сообщает РИА Новости. Законопроекты включают условия упоминания запрещенных веществ в кино и литературе.

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Новые инициативы вступят в силу 1 сентября 2025 года. Они вводят штрафы до 600 тысяч рублей за распространение книг и других произведений, в которых есть информация о наркотиках и нарушены требования о специальной маркировке.

Произведения не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности или необходимости незаконного употребления наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих растений. Депутаты подчеркивали, что книги и фильмы не будут запрещать, если наркотики в них - неотъемлемая часть художественного замысла. Также новые меры не распространятся на книги, вышедшие до 1 августа 1990 года.

Законопроекты предполагают, что за повторную пропаганду наркотиков в интернете будут наказывать штрафом в 100-300 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 240 часов. Также возможно наказание в виде двух лет исправительных работ с запретом занимать определенные должности или двух лет лишения свободы. Такие наказания будут применяться, если нарушение было совершено два раза за год.