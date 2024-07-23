В Госдуме предложили платить за информацию о «резиновых» квартирах

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов выступил с инициативой ввести систему вознаграждения в 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном проживании мигрантов в квартирах. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Парламентарий отметил, что уже обратился с соответствующим письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«Эта инициатива поможет нам выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества. Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они получать вознаграждение», - считает Сергей Каргинов.



Он отметил, что за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах необходимо платить 100 тысяч рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на рассмотрении депутатов сейчас находятся 25 законопроектов по контролю за миграцией и готовится закон об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции.