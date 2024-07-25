В Федерации мигрантов оценили предложение доносить на иностранцев за деньги

Предложение выплачивать деньги за доносы на мигрантов технические нереализуемо, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Как он отметил в беседе с «Радио 1», непонятно, кто будет платить эти деньги.

Это технически нереализуемо. У нас есть отдельные люди, бизнесмены, крупные деятели, которые обещают заплатить за что-то и платят. А когда депутат говорит, что чьими-то деньгами надо решить проблему, которая создана по причине того, что у нас законы устаревшие... непонятно, как такое комментировать, — объяснил эксперт.



Коженов отметил, что нужно реформировать, ослаблять законодательство, поскольку многие мигранты попадают в нелегальное поле не по своей вине. По его мнению, самая грамотная концепция была утверждена в 2020 году.

Там все написано, я согласен там со всеми запятыми и точками. Прошло четыре года, как-то процесс наверное идет. Мы хотя бы должны верить, — добавил глава Федерации мигрантов.



Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов является актуальным. Он отметил, что такие доносы помогут в борьбе с нелегальной миграцией. По словам парламентария, данная проблема стоит остро.