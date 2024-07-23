Михалков рассказал, кто готовит госпереворот в России

Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, что уехавшие из страны бывшие депутаты Госдумы планируют устроить государственный переворот в России. Об этом он заявил в авторской программе «Бесогон ТВ». Passion.ru

По его словам, бывшие депутаты Государственной думы пошли против действующей власти и даже не скрывают этого. В конце июня в Польше собирался парламент новой России, где участие принимали порядка 60 человек. Фрагменты из документа Михалков зачитал в программе. В нем говорится о том, что свергнуть власть в России можно только с помощью силы. Вечерняя Москва

В связи с этим режиссер полагает, что речь идет о терроре. При этом он обратил внимание, что такие методы предлагают те, кто, будучи приближенным к власти, «имели все». News.ru