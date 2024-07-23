Михалков рассказал, кто готовит госпереворот в России

Режиссер Никита Михалков считает, что в России готовится государственный переворот. Об этом он рассказал в эфире своей программы «Бесогон».

© Вечерняя Москва

По его словам, бывшие депутаты Государственной думы пошли против действующей власти и даже не скрывают этого. В конце июня в Польше собирался парламент новой России, где участие принимали порядка 60 человек. Фрагменты из документа Михалков зачитал в программе. В нем говорится о том, что свергнуть власть в России можно только с помощью силы.

— И это предлагают люди, которые все имели от этой власти, находясь у ее кормушки, — заявил Михалков.



4 июня Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры» в России. По его словам, в него входят люди более опасные, чем те, кто покинул территорию страны. Для режиссера важно бороться с проблемами страны, в которой живешь, он называет это уважением. Можно быть недовольным, но следует выражать свое мнение открыто.

Михалков отказался называть себя доносчиком

Творческий деятель проявляет активную гражданскую позицию и часто высказывается о взглядах деятелей культуры. Так, он рассказал о том, что стало причиной для изменения позиции актрисы Ирины Горбачевой по поводу спецоперации.