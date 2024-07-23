Число самозанятых россиян до 18 лет выросло в полтора раза

В России зафиксирован рост числа самозанятых граждан РФ до 18 лет в 2023 году. Их насчитывается 146 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Увеличение числа к 2022 году составило 54%. Суммарное число самозанятых в РФ в 2023 году - более 10 млн. Подчеркивается, что за весь период налогового режима такие сотрудники на себя зарегистрировали более 3,6 трлн рублей доходов. Сумма среднего чека за услугу составила 1 830 рублей.

По словам профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, увеличение самозанятости среди молодежи связано с тем, что в стране есть рабочие места, которые не требуют высокой квалификации.

Ранее издание РБК сообщило, что Счетная палата планирует оценить эффективность эксперимента по введению налогового режима для самозанятых. Анонимный опрос об удовлетворенности его условиями и необходимости дальнейших модификаций аудиторы разослали гражданам, применяющим специальный режим.