Названа сумма долгов Мавроди

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти в 2018 году оставил долги на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и других документов. Отмечается, что Хамовнический суд Москвы с 2007 по 2017 годы выдал более 200 исполнительных листов. Из 1,607 млрд рублей 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц, а 219 тысяч — долг за госпошлины.

В отношении Мавроди после смерти в базе данных судебных приставов было 2194 записи. Многие из них вернули взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Суд должен был прекратить производства, но на сайте судебных приставов по активной ссылке до сих пор можно получить квитанцию для погашения долгов.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что долг телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое. По данным канала, сейчас звезда «голой» вечеринки должна ФНС 20,9 млн рублей.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета актера Павла Прилучного из-за просроченной налоговой декларации. Как утверждают авторы канала, артист должен был предоставить отчеты по финансам, которые касаются его творческой деятельности, до 3 июля, однако он этого не сделал. Канал отмечает, что в настоящий момент в блоке находятся три его банковских счета, которые привязаны к его ИП.