В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Синоптики в Приморье объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать в течение всего дня 23 июля.

«По данным Примгидромета, днем в южной половине края ожидается сильный дождь, с количеством осадков от 15 до 40 миллиметров и более за 12 часов», – сообщили в пресс-службе правительства приморского края.



Синоптики предупредили также, что в юго-восточной части региона будет очень сильный дождь – от 50 мм и более за 12 часов. Также в Приморье прогнозируется усиление ветра до 13-19 м/с, может начаться гроза. Власти уточнили, что оперативные службы готовы к непогоде и устранению последствий. Граждан просят не отправляться в поездки за город, а также на рыбалку.

Автомобилистам стоит быть осторожными на дорогах. Ранее сообщалось о том, что на Приморье в конце недели может обрушиться тайфун. Сейчас он идет на Тайвань.