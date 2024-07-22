В ГД предложили ужесточить контроль за медицинскими блогами

В России необходимо ужесточить контроль за теми, кто ведет медицинские блоги, чтобы этого не делали люди без образования и квалификации. С таким призывом выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, передает «РИА Новости».

По его мнению, для решения этого вопроса нужны «четкие, ясные и справедливые законодательные решения».

«Такие, чтобы отсутствие соответствующего образования и квалификации стало запретом для входа на медицинскую информационную территорию. Медицинские блоги должны вести медики», — добавил Башанкаев.



Он отметил, что эта часть интернет-пространства должна быть безопасной для здоровья.