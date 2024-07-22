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Мизулина после слов властей Чечни заявила об угрозах и выложила фото с Кадыровым

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала в Эдварда Била и Асхаба Тамаева. Все это произошло после завуалированной критики Мизулиной со стороны властей Чечни.

Мизулина после слов властей Чечни заявила об угрозах
©  Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Ранее Мизулина осветила в своем Telegram-канале деятельность Тамаева, рассказав о жалобах пользователей на мошенничество с его стороны. После этого за блогера заступился министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он сказал в ответ, что медийный образ Тамаева решили испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

В последующих за этим публикациях глава ЛБИ рассказала, что в августе 2023-го года ее пытались «купить» некие онлайн-казино, от лица которых выступал Эдвард Бил.

«Почему пишу про Била? Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны», — пояснила она.

Затем Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На снимке она стоит по правую руку от политика. «Хорошее фото, кстати», — написала глава ЛБИ.

Ранее московский суд лишил Тамаева водительских прав. Поводом к этому стала разошедшаяся по сети видеозапись, на которой блогер ударил подростка, спародировавшего фразу «Это моя машина», которую часто произносит Тамаев на своих роликах.

Общество
Эдвард Бил
Ахмед Дудаев
Екатерина Мизулина
Рамзан Кадыров