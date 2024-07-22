Мизулина после слов властей Чечни заявила об угрозах

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала в Эдварда Била и Асхаба Тамаева. Все это произошло после завуалированной критики Мизулиной со стороны властей Чечни.

© Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Ранее Мизулина осветила в своем Telegram-канале деятельность Тамаева, рассказав о жалобах пользователей на мошенничество с его стороны. После этого за блогера заступился министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он сказал в ответ, что медийный образ Тамаева решили испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

В последующих за этим публикациях глава ЛБИ рассказала, что в августе 2023-го года ее пытались «купить» некие онлайн-казино, от лица которых выступал Эдвард Бил.

«Почему пишу про Била? Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны», — пояснила она.



Затем Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На снимке она стоит по правую руку от политика. «Хорошее фото, кстати», — написала глава ЛБИ.

Ранее московский суд лишил Тамаева водительских прав. Поводом к этому стала разошедшаяся по сети видеозапись, на которой блогер ударил подростка, спародировавшего фразу «Это моя машина», которую часто произносит Тамаев на своих роликах.