Путин подписан закон о передаче полиции данных об опасных душевнобольных

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий врачам передавать в полицию данные о психически больных пациентах, склонных к совершению общественно опасных действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал опубликования нормативных правовых актов.

Согласно тексту закона, с 1 марта 2025 года органы внутренних дел начнут наблюдать за психически нездоровыми россиянами, если проявления их расстройств могут нести опасность окружающим. При этом критерии, которые будут использоваться для определения таких больных, будут установлены в ходе диспансерного наблюдения.

Кроме того, закон также уточняет список оснований для передачи в силовые структуры врачебной тайны без согласия стороны пациента. К таким основаниям были отнесены административный надзор за освобожденными из мест лишения свободы, участие в наблюдении за больными алкоголизмом, наркоманией или психическими расстройствами (если они находятся под наблюдением из-за склонности к совершению общественно опасных действий), а также проверка сообщений о преступлениях, совершенных такими лицами.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий возможность размещения игорной зоны на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым.