Пассажирам РЖД вернули больше 30 тыс. забытых вещей,

В январе – июне 2024 года пассажирам поездов ОАО «РЖД» вернули больше 30 тыс. забытых вещей, что на 12% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Японское кимоно, бриллиантовые серьги, саженцы малины – отмечаем международный «День находок». Кроме необычных предметов, в наших «комнатах для потеряшек» ждут хозяев: наушники, зарядные устройства, одежда, детские игрушки, часы и другие ценные вещи. Все это можно вернуть с помощью онлайн-сервиса поиска забытых вещей. <...> За I полугодие 2024 года было возвращено более 30 тыс. находок. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Даже если это четыре баночки варенья с морошкой, учебник китайского языка или потрепанный плюшевый зайка – у нас все вернется владельцам!» – говорится в сообщении.



Отмечается, что если вещь осталась в поезде, необходимо в течение 30 дней с начала поездки зайти на сайт холдинга, указать в заявке имя, номер билета, номер документа, по которому был куплен билет, свои контакты, а также подробно описать вещь и место, где она предположительно была оставлена.