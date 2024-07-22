В морском порту Ялты появится игорная зона
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность размещения игорной зоны на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее созданная в 2019 году в Крыму игорная зона располагалась под Ялтой в районе поселка Кацивели, однако, как отмечается в сопроводительных материалах, турпоток в этой местности был маленьким, в связи с чем представлялось целесообразным изменить границы игорной зоны. При этом российское законодательство не допускало изменения границ таких зон ранее чем через 10 лет с момента их создания.
Новые нормы наделяют правительство РФ правом на принятие решения о переносе игорной зоны в ялтинский порт. Ожидается, что это будет способствовать динамичному развитию городского округа путем формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма, обеспечит социально-экономическое развитие региона в целом, рост уровня жизни населения, а также существенно увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.