Глава Минобрнауки предложил изменить правила предоставления мест в общежитиях

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в России необходимо изменить правила, по которым студентам предоставляются общежития. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление министр сделал во время расширенного совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию. По мнению Фалькова, общежития необходимо предоставлять только малоимущим студентам, а сегодняшние цены на такое жилье «абсолютно неадекватны» затратам на их содержание. По этим причинам, министр предложил ввести новый статус жилья для студентов — с ценой выше, чем за общежитие, но ниже, чем в других категориях.

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. <...> Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — рассказал он.



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