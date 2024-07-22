Родители пожаловались на безграмотных воспитателей в детском саду

В Анапе родители детей, посещающих детский сад «Колокольчик», пожаловались, что в группе регулярно вывешивают меню с орфографическими ошибками. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Так, в меню за 19 июля педагоги назвали омлет «амулетом», кабачковую икру «кабачковий», а кипяченое молоко — «кипиченная». Родители возмутились, как воспитатели могут обучать детей, если они сами плохо владеют русским языком.

В образовательном учреждении прокомментировали меню и пояснили, что его писала нянечка.

«Нянечка быстро-быстро переписала с общей доски, человек допустил ошибки, не спорим, ну не проследили мы, жара такая, дети новенькие идут, воспитателям даже некогда на эти бюрократические моменты обратить внимание. Неужели это конец света? Просто поражает злобность людей: видите ли, тут работают гастарбайтеры. <...> Не спорим, что должно быть написано грамотно. Но тут стечение обстоятельств. Мы исправили уже», — прокомментировала представительница детского сада инцидент в беседе со СМИ.



В учреждении призвали «по-человечески» сообщать об ошибках напрямую воспитателям.

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